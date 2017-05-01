Силовое препятствование проведению запланированных массовых мероприятий со стороны отдельных организаций является совершенно недопустимым

Такое заявление сделал сегодня на встрече с журналистами губернатор Максим Степанов. Отвечая на вопрос нашего корреспондента по поводу вчерашних событий возле клуба «Ибица», где должен был состояться концерт Светланы Лободы, глава региона подчеркнул, что «…мы живем в государстве, а не в банде! Поэтому никто не может силой навязывать свою точку зрения другим!»

Он пообещал, что правоохранительные органы будут принимать жесткие меры по обеспечению общественного порядка. И, по его мнению, накануне в Аркадии они со своей задачей справились.

Отметим, что всего сотне так называемых «активистов из числа националистических организаций» всё же удалось добиться своей цели. Концерт Светланы Лободы не состоялся. Правда, как сообщила сама певица в соцсетях, концерт отменен по ее инициативе, поскольку для неё самое главное – это безопасность людей.

«Поэтому, когда под ноги людям полетели петарды и дымовые шашки, мы приняли решение отменить концерт!» — отметила Светлана Лобода. По её убеждению, «…пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то, что не станем частью Европы, нас ждет сильнейшая деградация во всех направлениях жизни».

Добавим, что, по словам губернатора, полиция по факту происшедших в Аркадии событий начала уголовное производство по статье «хулиганство».

Однако, информации о том, что хоть кто-либо из её участников задержан и предстанет перед судом, нет.

По мнению экспертов, происходящее накануне в Аркадии должно быть квалифицировано, по меньшей мере, как организация и участие в общественных беспорядках, хотя некоторые моменты в действиях протестующих вполне «тянут» на обвинение в терроризме.