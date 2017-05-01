Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг дописала сценарий к сиквелу фильма "Фантастические звери и где они обитают". Об этом писательница сообщила в своем Twitter, сообщает 112.ua

Отвечая на вопрос одного из читателей, писательница заявила, что закончила работу над сценарием, но не может ничего рассказать.

Напомним, первая часть вышла в 2016 году. Главную роль в картине сыграл лауреат премии "Оскар" Эдди Редмэйн.

Съемки продолжения должны начаться в июле. Если в первом фильме действие разворачивалось в Нью-Йорке, то во втором события будут перенесены в Париж. Сюжет "Фантастических зверей" завершится 1945 годом.

В прокат сиквел выйдет в ноябре 2018 года. Премьера третьей, заключительной части ожидается в 2020 году.

Как сообщалось ранее, темного волшебника во второй части фильма "Фантастические звери и где они обитают" сыграет Джонни Депп, а Джуд Лоу сыграет в сиквеле молодого Дамблдора.