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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Деревья умирают стоя

Категория: Новости


Деревья умирают стоя

«Бульвар Французский весь в цветУ»… когда-то был… больно на это уродство смотреть. Некогда самая зелёная улица – теряет свой статус. Особенно зловеще выглядят трупы деревьев с появлением у живых ещё соседей листвы. Только на одном, 50 - метровом участке у перекрестка с улицей Довженко из пяти деревьев, живым осталось одно. Возможно они умерли от болезни или от старости, но почему-то одновременно, и почему-то после так называемой профилактической обрезки кроны. По всему Французскому бульвару таких древесных трупов – более сотни.

Деревья умирают стоя, но до поры, иногда падают. Падают на провода, на машины, на людей. Чтобы этого не случилось, неплохо бы поработать в этом направлении лучшему другу всего зелёного в Одессе – «Горзелентресту».

Галерея

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Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
Деревья умирают стоя
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