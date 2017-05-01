Минус два - вслед за Светланой Лободой концерт в «Ибице» отменил и Иван Дорн.

По словам самого исполнителя, это решение не связано непосредственно с недавними событиями в Аркадии, когда так называемые «активисты» блокировали концерт Светланы Лободы. Он отменил свое выступление, намеченное на 9 июня, еще месяц назад.

«В настоящее время нет предпосылок для выступления в Одессе», - отметил певец. Впрочем, он уверен, что в обозримом будущем еще будет выступать на Родине: «Я буду выступать, пока есть люди, которые любят мою музыку!»

Отметим, что факт отмены концерта Ивана Дорна подтвердил и советник начальника главного управления Национальной полиции в одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, что причиной нападок на Ивана Дорна со стороны так называемых «патриотов» стало его интервью, в котором он назвал Украину «младшим братом России».