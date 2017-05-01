Пятеро против одного –один убит, четверо ранены

Таков исход конфликта, произошедшего накануне в баре на проспекте Добровольского.

По информации пресс-службу ГУНП в Одесской области, конфликт между 23-х летним парнем и компанией из пяти мужчин быстро перерос в драку.

Оказавшись в явном меньшинстве, молодой человек вытащил нож и стал наносить удары оппонентам.

В результате четверо получили колотые раны, а один – 53-летний мужчина от удара ножом в шею скончался.

Виновник был задержан полицией, как говориться, «по горячим следам». В настоящее время начато уголовное производство по статье 115 часть 1 (умышленное убийство).