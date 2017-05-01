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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На одесских улицах - новое ДТП со смертельным исходом

Категория: Новости


На одесских улицах - новое ДТП со смертельным исходом

Трагедия произошла накануне вечером на улице Колонтаевской. Автомобиль «Daewoo» сбил молодую женщину.

От полученных ран она скончалась еще до приезда скорой помощи, которая, по неофициальной информации, приехала через 20 минут после вызова.

Что стало причиной столкновения, унесшего жизнь женщины, выясняет следствие.

По предварительным данным, возможно, что вина за это лежит на самой потерпевшей, которая, по словам некоторых очевидцев, перебегала дорогу в неположенном месте в опасной близости от движущегося транспорта. Во всяком случае, данных о том, что водитель «Daewoo» находился в состоянии алкогольного опьянения, пока нет.



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