Кабмин завершил оформление проекта по дноуглублению в порту «Южный»

Кабинет министров Украины согласовал проект дноуглубительных работ в морском порту «Южный» для строящегося зернового терминала MV Cargo и корпорации Cargill.

«Я считаю, что это самая ценная бумага в Украине. Стоит $150 млн. Это – согласование Кабмина на дноуглубление для нашего с Cargill зернового терминала. Финальный аккорд, после шести согласований, четырех министров и премьера. Без этого листка бумаги все вышеозвученное могло бы не состояться. Мы его получили. И терминал будет, будет экспорт, будет экономический рост «, - написал на своей странице в соцсети Facebook глава ГК "ТИС" Андрей Ставницер.

Соответствующее распоряжение № 324-р от 19 апреля было опубликовано на сайте Кабинета министров. Как отмечается в прилагающемся к постановлению тексте, реализация дноуглубления позволит создать условия для повышения уровня конкурентоспособности морского порта на внутреннем и международном рынках портовых услуг и привлечь дополнительные грузопотоки.

Как сообщалось, в марте 2017 г. компания "М.В. Карго" начала сваебойные работы для строительства причала №25, который будет обеспечивать работу зернового терминала Cargill в морском торговом порту "Южный" (Одесская обл.). Работы на сухопутной части терминала выполнены на 40%.

Протяженность нового причала составит 385 м без сопряжений, глубина – 16 м. Причал сможет принимать под загрузку зерном суда типа Postpanamax. Согласно плану, строительство причала завершится в течение года. Во время строительства и дальнейшей работы терминала будет создано более 500 рабочих мест.

"М.В.Карго" – компания, созданная для реализации инвестиционного проекта Cargill. Проект предполагает строительство нового зернового терминала мощностью 5 млн. тонн зерновых в год в порту "Южный". Общая стоимость проекта - $150 млн. Кредиты на строительство выделяют Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.