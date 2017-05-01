Раде предлагают отменить возможность залога для взяточников

Законопроект, предусматривающий невозможность внесения залога как меры пресечения для подозреваемых во взяточничестве, зарегистрирован в Верховной Раде, сообщает ИА Интерфакс-Украина

Проект закона о внесении изменений в ст. 138 «содержание под стражей» Уголовного процессуального кодекса (№6519) относительно обеспечения неотвратимости наказания лиц, совершивших коррупционные преступления, внесен группой народных депутатов из фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт".

В случае принятия данного законопроекта при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей не допускается применение залога в уголовных производствах о незаконном обогащении и подкупе, получении служебным лицом неправомерной выгоды, используя предоставленную ему власть или служебное положение.

Однако залог как мера пресечения будет возможен в случаях повторного продления срока содержания под стражей.