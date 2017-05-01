Статус участника боевых действий в Украине получили более 300 тыс. человек (перечень льгот)

В Украине статус участника боевых действий предоставлен 300 тыс. 620 лицам, участвующим в антитеррористической операции, сообщает Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции.

«По состоянию на 29.05.2017 по информации, поступившей от ведомственных комиссий относительно предоставления статуса участника боевых действий лицам, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлен 300 620 лицам», - сказано в сообщении пресс-службы Госслужбы по делам ветеранов войны и участников АТО в понедельник.

Список льгот участника боевых действий:

1) первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

2) бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины;

3) 75-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата);

4) 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

5) 75-процентная скидка стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления;

6) бесплатный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонных, внутри- и межобластных независимо от расстояния и места проживания;

7) пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или смене места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

8) ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

9) первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

10) выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы;

11) использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год;

12) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации;

13) первоочередное обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и первоочередное отведение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.

Участники боевых действий, получивших ранения, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций, - в течение двух лет со дня взятия на квартирный учет;

14) получение ссуды на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также ссуды на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением ее в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства. Указанные ссуды предоставляются в порядке, определяемом Кабинетом Министров Украины;

15) бесплатный проезд один раз в два года (туда и обратно) железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, независимо от наличия железнодорожного сообщения, или проезд один раз в год (туда и обратно) указанными видами транспорта с 50-процентной скидкой;

16) внеочередное пользование всеми услугами связи и внеочередное установление на льготных условиях квартирных телефонов (оплата в размере 20 процентов от тарифов стоимости основных и 50 процентов - дополнительных работ). Абонементная плата за пользование телефоном устанавливается в размере 50 процентов от утвержденных тарифов;

17) внеочередное устройство в учреждения социальной защиты населения, а также обслуживание службами социальной защиты населения на дому. В случае невозможности осуществления такого обслуживания учреждениями социальной защиты населения возмещаются расходы, связанные с уходом за этим ветераном войны, в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

Участникам боевых действий пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Ежегодно до 5 мая участникам боевых действий выплачивается разовая денежная помощь в размере, который определяется Кабинетом Министров Украины в пределах бюджетных назначений, установленных законом о Государственном бюджете Украины.