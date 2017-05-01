Война с памятниками по-американски

Быть правым – это еще не оправдание

В Новом Орлеане с 19 мая этого года под шумок очередного расового конфликта массово демонтировали памятники лидерам Конфедерации Южных Штатов. Всего в течение двух дней было демонтировано 4 монумента 80-х годов XIX века, включая памятники генералу Роберту Ли и президенту Конфедерации Джефферсону Дэвису.

Фонтан вместо генерала

Демонтаж памятников осуществляется на основании принятого в 2015 году городским советом Нового Орлеана постановления о сносе памятников четырем лидерам Юга. Аргументацией для принятия такого решения послужило то, что темнокожее население Нового Орлеана относится к этим памятникам как к символам расизма.

Памятник генералу Ли представляет собой 20-метровую колонну, на верху которой находится скульптура генерала. По заявлению мэра Нового Орлеана, после сноса памятника на его месте будет разбит фонтан.

Формальным поводом для этих событий послужила трагедия 2015 года, когда белый американец Дилан Руф прямо в церкви выстрелами из пистолета убил девять темнокожих прихожан. После этого кровавого инцидента все американские СМИ облетели фотографии Дилана Руфа с флагом Конфедерации, а в США началась война с ее символами.

Историческая справка: гражданская война между Севером и Югом происходила в США в 1861–1865 годах. Победу в этой войне одержал Север. И хотя после этой победы рабство в США было официально отменено, тем не менее, это не помешало ввести в южных штатах в период с 1890 по 1915 гг. законы о расовом разделении. Эти законы, известные еще как «Законы Джима Кроу», фактически низводили темнокожее население южных штатов до положения рабов. Последний закон о расовом разделении был отменен в США только в 1964 году.

Мифы гражданской войны

Война Севера и Юга является краеугольным событием американской истории, она обросла огромным количеством мифов, в значительной мере политически откорректированных.

Основной миф – якобы эта война была за отмену рабства, но это не так. Гражданская война была за сохранение великого американского союза, в то время еще относительно слабого на международной арене. В значительной мере этот конфликт был между сельскохозяйственным Югом и промышленным Севером Соединенных Штатов Америки. Кроме того, подогревало конфликт стремление старой элиты Юга жить отдельно.

Для того чтобы произошел перевес сил между Севером и Югом в пользу Севера, президент Линкольн, один из самых выдающихся президентов в истории США, пошел на то, чтобы предоставить свободу чернокожему населению.

Как русский царь не тех поддержал

С другой стороны, отмена рабства была политическим демаршем, цель которого была расположить к себе прогрессивную Европу. Достаточно вспомнить тот факт, что русский царь Александр II поддержал в этом конфликте Север, в том же, 1861 году, отменив у себя крепостное право. Российская империя осознавала себя в то время как часть прогрессивной Европы. Известен забавный случай, когда в наше время вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации на встрече с американскими конгрессменами упомянул о поддержке Александром II северян. В ответ ему один из конгрессменов-южан, на полном серьезе заявил: «Не тех поддержали».

Рабство как неэффективная экономическая политика

Движение идейных борцов с рабством, безусловно, имело место, но далеко не каждый такой борец был светлым рыцарем, желавшим освободить чернокожих братьев. Сам же Линкольн — рабство осуждал, но как неэффективную экономическую политику и, хоть и был за его отмену, но с постепенным выкупом чернокожего населения у вчерашних хозяев.

Когда Линкольна окончательно перестали понимать, произошёл закономерный взрыв. Кроме того, он придерживался политики Ein Volk, ein Reich, ein Führer (один народ, одно государство, один вождь), а США до гражданской войны были фактически конфедерацией: законы штата превалировали над законами общегосударственными, и такая позиция Линкольна не понравилось свободолюбивым штатам Юга.

Первым серьёзным ударом по Югу стал запрет на ввоз новых рабов в начале XIX века, который ещё более усугубил проблему: рабами стали торговать только внутри страны, и цены на них взлетели до небес. В итоге к началу войны стоимость всех рабов Юга в несколько раз превысила стоимость всех предприятий Северян.

Диктат Севера

Однако Север всё наступал, конфликт разрастался. Сначала Федеральное правительство начало вводить удобные для Севера импортные пошлины на машины, агрегаты и прочую промышленную продукцию, которые были очень нужны Югу, что позволяло спекулянтам втридорога продавать товары заводов Севера. Кроме того, оно контролировало экспорт хлопка, вынуждая продавать его на ткацкие фабрики Севера, и бесцеремонно вмешивалось в дела и налогообложение отдельных штатов. Складывалось устойчивое впечатление, что Вашингтонское правление ничуть не лучше Лондонского, по ту сторону океана.

У свободолюбивых южан закономерно возникло желание послать это самое правительство вместе с их буржуями куда подальше. Ещё за несколько десятилетий до начала войны на Юге стали вовсю появляться мысли об отделении. Северу это было невыгодно, возникала перспектива получения хлопка через таможню. Поэтому, с целью поддержки хрупкого баланса между количеством рабовладельческих и свободных штатов, были введены специальные законы, что на какое-то время спасало страну от развала. Но не более того — предшественник Линкольна, считающийся худшим президентом за всю историю США, ничего не сделал, чтобы предотвратить раскол страны. Каша заваривалась, и северянам стало ясно, что единственный выход из ситуации — окончательно и бесповоротно подмять под себя Юг. Именно этим священным делом и занялся Авраам Линкольн, победивший на выборах и создавший республиканскую партию. Это стало сигналом к действию. Впрочем, и южане уже давно готовились к войне…

Тигель нации

Либеральный Нью-Йорк и консервативная Оклахома очень непохожи между собой, раскол возник значительно ранее 1861 года, но вот именно в такой форме: чудовищной, болезненной, кровавой – он проявился в виде гражданской войны. Разделение, существующее между Севером и Югом, происходит и между цветами кожи, оно сохраняется до сих пор. Расизм в Америке, несмотря на политкорректность, очень силен, причем силен как белый, так и цветной расизм. Политика большого американского тигля, в котором сплавляется единая американская нация, потерпела неудачу. США сегодня – это, скорее, винегрет из огромного количества этнических общин, зачастую проживающих локально, формирующих своего рода гетто. Один из американских ученых как-то заявил: «Гетто – это в большей степени продукт тех, кто там живет, чем тех, кто им это гетто устраивает».

Раскол не преодолен

Раскол происходит не только на интеллектуальном уровне, но и на бытовом, на уровне городских легенд. Южане с удовольствием рассказывают истории о том, как в телефонных будках Нью-Йорка натыканы иголки, зараженные вирусом СПИДа. Конечно же, подобного рода легенды являются продолжением все того же старого раскола.

Новости последних лет доносят до нас информацию о том, что южные штаты вот-вот готовы отделяться. Это еще раз подтверждает, что раскол, заложенный гражданской войной, никуда не делся. Раскол есть, он не затухает. Но грозит ли сегодня распад Соединенным Штатам Америки? Сегодня не грозит, политологи знают, что распад государств происходит не по инициативе регионов, а из-за слабости центра. Но конфликт не угас, и сегодня он приобрел форму борьбы с памятниками.