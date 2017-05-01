Горячая пора Тираспольской площади

На Тираспольской площади сейчас по-настоящему горячая пора. И нам с вами, кстати, только кажется, что, если она открыта для проезда, то работы по ее реконструкции-реставрации уже окончены. Для проезда авто, трамваев и прочего транспорта ее пришлось открыть, иначе те, мягко говоря, неудобства, которые связаны с реконструкцией улицы Преображенской и территории у Пересыпских мостов, превратились бы в настоящий коллапс. Нас, напомню, ожидает счастье в виде скоростного трамвая «Север-Юг», но это, как говорится, «на потом».

Работы еще не окончены!

Итак, старейшая площадь сейчас живет слишком оживленной жизнью, и многие уже стали жаловаться, что вот, мол, реконструкция произошла, а клумба-гигант в середине площади являет вид печальный. На эти и другие вопросы есть исчерпывающие ответы.

Первое и главное: реконструкция площади и реставрация фасадов домов, выходящих на нее, еще не окончены! Площадь всего лишь открыта для транспорта. Впереди еще достаточно работ по ее реконструкции.

Давайте разберемся.

— Работы по проезжей части окончены. Однако, следует еще проделать работы по автоматическому переводу стрелок (пока они переводятся механическим способом). Заканчивается процесс установки ограждений по всей площади, надо навесить несколько фонарей и произвести покраску столбов освещения, — рассказывает Марина Лозовенко, директор ООО «СПК «ПИК-СТРОЙ» (именно это ООО и проводит работы на площади).

Полностью открыть Тираспольскую площадь в Одессе, по словам Марины Лозовенко, планируют через месяц — согласно графику. Проект реконструкции пришлось пересмотреть: не была учтена высота ограждения, и сейчас, по просьбе Одесского общества слепых, оно сделано чуть выше — 90-100 см.

Установлены чугунные фонарные столбы вместо оцинкованных. Пока что (внимание!) не закончена и центральная клумба — для нее сейчас закупаются новые зеленые насаждения с автоматическим поливом и через неделю их начнут высаживать.

Фасады всех домов – определенного цвета!

И еще. Ансамбль зданий на Тираспольской площади будет полностью восстановлен. Об этом сегодня рассказывает начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

— Вместе с реконструкцией Тираспольской площади ансамбль зданий, которые ее округляют, будет восстановлен и отреставрирован. Сегодня в рамках городской программы проводятся ремонтные работы фасадов этих зданий. Некоторые уже окончены, другие — в самом разгаре, — поясняет Андрей Шелюгин.

Сроки окончания этих работ — также июнь текущего года, их общая сумма — порядка 7,5 миллионов гривен. Все деньги выделены на ремонт фасадов зданий на Тираспольской площади. Там, где это необходимо, проводится и ремонт кровель.

Речь идет о 18-ти фасадах зданий на Тираспольской площади. Пять из них уже отремонтированы и отреставрированы. Кроме того, большое внимание уделяется аутентичности цветовой гаммы фасадов этих зданий — они воссоздаются по старым фотографиям и документам.

Теперь — любопытная деталь. Как рассказал Андрей Шелюгин, оказывается, исторически сложилось так, что имеется определенный для Одессы цвет зданий — желто-охристый, под цвет камня-ракушечника, из которого строился наш город.

Именно он создает особую атмосферу, особую историческую среду нашего солнечного города, — рассказывает Андрей Шелюгин.

Он также подчеркнул, что в Одессе никогда здания не были голубыми, хотя утверждение об этом порой встречается в некоторых источниках. Дома в Одессе иногда окрашивались в бирюзовый и даже зеленый цвета, но, как еще раз сделал акцент начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, здания в городе чаще всего (и это непосредственно касается Тираспольской площади!) были именно желто-охристыми.

И именно такими они и предстанут перед нами в скором времени. Так что остается чуть-чуть подождать…

Напомним, капитальный ремонт Тираспольской площади начался в августе прошлого года. Как рассказывала газета «Слово», в ходе ремонта произведена перекладка инженерных коммуникаций: сетей водопровода, подземного газоснабжения, ливневой и хозфекальной канализаций. Установлено наружное освещение, заменена сеть высоковольтных линий. Также полностью переложены трамвайные рельсы, полотно и контактная сеть. Кроме того, проведены работы по обновлению дорожной части с обустройством гранитной брусчатки и пешеходных тротуаров, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки.