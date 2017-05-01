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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Горячая пора Тираспольской площади

Категория: Новости / Статьи


Горячая пора Тираспольской площади

На Тираспольской площади сейчас по-настоящему горячая пора. И нам с вами, кстати, только кажется, что, если она открыта для проезда, то работы по ее реконструкции-реставрации уже окончены. Для проезда авто, трамваев и прочего транспорта ее пришлось открыть, иначе те, мягко говоря, неудобства, которые связаны с реконструкцией улицы Преображенской и территории у Пересыпских мостов, превратились бы в настоящий коллапс. Нас, напомню, ожидает счастье в виде скоростного трамвая «Север-Юг», но это, как говорится, «на потом».

 

Работы еще не окончены!

Итак, старейшая площадь сейчас живет слишком оживленной жизнью, и многие уже стали жаловаться, что вот, мол, реконструкция произошла, а клумба-гигант в середине площади являет вид печальный. На эти и другие вопросы есть исчерпывающие ответы.

Первое и главное: реконструкция площади и реставрация фасадов домов, выходящих на нее, еще не окончены! Площадь всего лишь открыта для транспорта. Впереди еще достаточно работ по ее реконструкции.

Давайте разберемся.

— Работы по проезжей части окончены. Однако, следует еще проделать работы по автоматическому переводу стрелок (пока они переводятся механическим способом). Заканчивается процесс установки ограждений по всей площади, надо навесить несколько фонарей и произвести покраску столбов освещения, — рассказывает Марина Лозовенко, директор ООО «СПК «ПИК-СТРОЙ» (именно это ООО и проводит работы на площади).

 

Горячая пора Тираспольской площади

 

Полностью открыть Тираспольскую площадь в Одессе, по словам Марины Лозовенко, планируют через месяц — согласно графику. Проект реконструкции пришлось пересмотреть: не была учтена высота ограждения, и сейчас, по просьбе Одесского общества слепых, оно сделано чуть выше — 90-100 см.

Установлены чугунные фонарные столбы вместо оцинкованных. Пока что (внимание!) не закончена и центральная клумба — для нее сейчас закупаются новые зеленые насаждения с автоматическим поливом и через неделю их начнут высаживать.

 

Фасады всех домов – определенного цвета!

И еще. Ансамбль зданий на Тираспольской площади будет полностью восстановлен. Об этом сегодня рассказывает начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Андрей Шелюгин.

— Вместе с реконструкцией Тираспольской площади ансамбль зданий, которые ее округляют, будет восстановлен и отреставрирован. Сегодня в рамках городской программы проводятся ремонтные работы фасадов этих зданий. Некоторые уже окончены, другие — в самом разгаре, — поясняет Андрей Шелюгин.

 

Горячая пора Тираспольской площади

 

Сроки окончания этих работ — также июнь текущего года, их общая сумма — порядка 7,5 миллионов гривен. Все деньги выделены на ремонт фасадов зданий на Тираспольской площади. Там, где это необходимо, проводится и ремонт кровель.

Речь идет о 18-ти фасадах зданий на Тираспольской площади. Пять из них уже отремонтированы и отреставрированы. Кроме того, большое внимание уделяется аутентичности цветовой гаммы фасадов этих зданий — они воссоздаются по старым фотографиям и документам.

Теперь — любопытная деталь. Как рассказал Андрей Шелюгин, оказывается, исторически сложилось так, что имеется определенный для Одессы цвет зданий — желто-охристый, под цвет камня-ракушечника, из которого строился наш город.

Именно он создает особую атмосферу, особую историческую среду нашего солнечного города, — рассказывает Андрей Шелюгин.

Он также подчеркнул, что в Одессе никогда здания не были голубыми, хотя утверждение об этом порой встречается в некоторых источниках. Дома в Одессе иногда окрашивались в бирюзовый и даже зеленый цвета, но, как еще раз сделал акцент начальник управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, здания в городе чаще всего (и это непосредственно касается Тираспольской площади!) были именно желто-охристыми.

И именно такими они и предстанут перед нами в скором времени. Так что остается чуть-чуть подождать…

Напомним, капитальный ремонт Тираспольской площади начался в августе прошлого года. Как рассказывала газета «Слово», в ходе ремонта произведена перекладка инженерных коммуникаций: сетей водопровода, подземного газоснабжения, ливневой и хозфекальной канализаций. Установлено наружное освещение, заменена сеть высоковольтных линий. Также полностью переложены трамвайные рельсы, полотно и контактная сеть. Кроме того, проведены работы по обновлению дорожной части с обустройством гранитной брусчатки и пешеходных тротуаров, нанесена дорожная разметка, установлены дорожные знаки.

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Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
Горячая пора Тираспольской площади
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