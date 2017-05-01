Двойник украинского «Варяга» украшает китайские ВМС

В марте 2013 года наша газета опубликовала статью «О традициях, эмигранте «Варяге» и ненужности «Украины». В ней шла речь о том, что в Китае вошел в строй первый авианесущий крейсер «Ляонин». Его построили на базе недостроенного украинского авианосца «Варяг».

История этого корабля очень занимательная. Заложили его на Николаевском судостроительном заводе. В перспективе планировали, что он пополнит Тихоокеанский морской флот. По своим габаритам корабль был впечатляющий. Его длина 306 метров, ширина - 72 метра, водоизмещение – 67 тысяч тонн. На своем борту он мог разместить 26 самолетов и 24 вертолета. Крейсер рассчитан на полную самозащиту, он мог наносить удары по морским надводным и подводным, по воздушным и наземным целям.

После распада СССР «Варяг» остался у причала Николаевского судостроительного завода. Вначале ВМС России планировал недостроенный крейсер выкупить и достроить на Ленинградских верфях. Однако Россия почему-то от своих планов отказалась, а Украине авианосец просто был не нужен. Его достройка и финансово была непосильной и по габаритам он не подходил. Вот почему было решено его продать. Шли поиски покупателей. Его хотели приобрести США, Австралия, Южная Корея, Япония и Китай. Шли торги, но реальное предложение поступило только от китайцев. В качестве покупателя выступил китайский предприниматель Сюй Цзэнлин, который утверждал: «Варяг» будет перестроен для развлекательного пятизвездочного отеля.

Больше года Сюй вел торговые переговоры на заводе. С собой прихватил два миллиона долларов, чтобы уладить кое – какие дела и угощать продавцов. В общем, сошлись на сумме 20 миллионов долларов. По трезвым расчетам, это просто подарок для китайцев. Обратите внимание, что когда торги были завершены, Сюй ночью принял на борт крейсера вертолет с неопознанными знаками, который до утра загружали многотонной документацией. Она содержала все проекты строительства корабля. И не зря китаец потрудился. Думаю, что его подлинные заказчики знали цену не только самому недостроенному крейсеру, но и его проектной документации.

14 июня 2000 года «Варяг» на буксире отошел от причала Николаевского судостроительного завода. Китайцы более 11 лет перестраивали «Варяг» под видом будущего плавающего развлекательного центра с казино, а в 2012 году он появился, как первый китайский авианосец «Ляонин».

А недавно в китайской прессе появилось сообщение о том, что на воду спущен двойник «Варяга».

Его начали строить в 2013 году и уже спустили на воду. Длина нового корабля 315, ширина - 75 метров, вес 70 тысяч тонн, крейсерская скорость 31 морской узел. На его палубе смогут разместиться 36 истребителей. После ходовых испытаний и полного оборудования вооружением крейсер должен войти в строй в 2020 году. Так что китайцы успешно приобрели украинский авианосец, который помог Китаю стать страной с авианосным флотом. В этом, очевидно, немалую роль сыграли и те проектные документы, которые китайский предприниматель ночью вывез из Николаевского судостроительного завода.