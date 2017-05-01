Когда аплодисменты не радуют, а желания переходят в ожидания

Верховная Рада, наконец, возобновила свои заседания. Народные депутаты, которые на днях приходили на телевидение, объясняли этот перерыв весьма незатейливо. А порой даже курьезно. Например, член фракции Блока Петра Порошенко Борислав Розенблат договорился до того, что работе под Куполом помешало Евровидение.

– Вы там разве пели? – спросил телезритель.

– Нет, не пели, но дороги были перекрыты, и как нам было добираться?

А как та же Надежда Савченко добирается в Верховную Раду? Приходит туда, когда там еще дверь закрыта. И, как только просыпается охрана, она проходит в зал. А депутаты в странах Евросоюза: Голландии, Бельгии, Германии, Франции приезжают на велосипедах. Но нашим «можновладцам» обязательно нужно прикатить на своих «Лексусах» и «Мерседесах», да еще с толпой охранников. И потом долгое время искать, где припарковаться. Зато народные депутаты не перестают жаловаться на то, что не успевают изучать документы. Наверное, потому и не ознакомились с текстом отчета премьер-министра Гройсмана за год своей деятельности в Кабинете министров. Этот отчет уже больше месяца ожидает народных избранников в парламенте. Но теперь у народных депутатов будет еще одна отговорка – приехала миссия Международного Валютного Фонда проверять выполнение Украиной Меморандума о сотрудничестве. И главный пункт в нем – пенсионная реформа. Владимир Гройсман приурочил к приезду миссии заседание Кабинета министров, где изложил различные варианты реформы. Суть ее в том, что пенсионный возраст повышаться не будет, однако это не касается трудового стажа. Для выхода на пенсию надо будет отработать не менее 25 лет. Но нехватку стажа можно уменьшить за счет лишних годика-двух продления работы. А можно будет и купить недостающий стаж. Только остается вопрос: откуда брать деньги? Возрастных людей нигде не берут на работу и тем более не оформляют официально. Но у разработчиков пенсионной реформы ответ один – кто не работает, тот не ест. Тех, кто хорошо ест, можно было увидеть на том самом заседании. Правда, лица некоторых даже не помещались в кадр.

К приезду миссии Международного Валютного Фонда Владимир Гройсман рапортовал, что обещание подготовить законопроект о пенсионной реформе к июню выполнено. Но его еще должна одобрить Рада Реформ. И только потом законопроект направят в Верховную Раду. Словно у нас не парламентско-президентская республика, а наоборот.

Мало-мальски значимые законопроекты в Украине с некоторых пор одобряет Международный Валютный Фонд. Затем «Семибоярщина», где подчас появляется и отставной премьер-министр Арсений Яценюк. На днях руководитель фракции «Народного Фронта» Максим Бурбак заявил, что и конфискация средств Януковича – заслуга Арсения Петровича, который своевременно наложил арест на присвоенные беглым президентом деньги. Но при этом «фронтовики» ничего не говорят о том, почему закрыты уголовные производства на Яценюка, словно их не было вовсе. Как нет никакой информации из прокуратуры о расследовании случая с народным депутатом от «НФ» Сергеем Пашинским, стрелявшим в безоружного человека. Но, сваливая с больной головы на здоровую, наверное, проще вешать лапшу людям на уши. А заодно заговаривать проблемы, беспокоящие общественность. Можно вспомнить и про Романа Насирова, отстраненного от должности и находящегося под следствием бывшего главу фискальной службы Украины. Возможно, «фронтовики» рассчитывают на то, что дело спустят на тормозах. Вероятно, таким образом хотят помочь и Валерии Гонтаревой, которая, подав заявление об отставке с поста главы Национального банка, отсиживается на Мальдивских островах.

Среди текущих событий на первое место вышло постановление Верховной Рады о лишении депутатского мандата бывшего члена Радикальной партии Андрея Артеменко. Коллеги поспешили принять такое постановление, хотя сам Артеменко уже подал в Административный суд апелляцию. Если наша Фемида не решит вопрос, им может заняться Европейский суд по правам человека. И как бы потом Украине не довелось платить компенсацию неудачливому манипулятору с канадским паспортом.

Общественность насторожена тем, что на одно и то же явление наши власти смотрят под разными углами. Например, за силовой разгон драки во время празднования 9 мая в городе Днепре министр внутренних дел Арсен Аваков разогнал руководство тамошних городского и областного управлений Национальной полиции. Но за похожее нарушение в Киеве фигурантам только погрозили пальчиком. Украинские полицейские до сих пор не расследовали убийство журналиста Павла Шеремета. Хотя журналисты провели свое расследование и представили Нацполиции соответствующие видеоматериалы. Может быть, наших правоохранителей смутило то обстоятельство, что в подготовке покушения фигурирует бывший сотрудник СБУ. Однако же каждый знает, что бывших чекистов не бывает.

Весьма запутанная история и с убийством бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова и следствием по этому делу. Выяснилось, что киллер, служивший в Национальной гвардии, а затем якобы демобилизованный, проходил спецподготовку в структурах ФСБ. Выходит, в Национальную гвардию у нас принимают людей без должной проверки. До сих пор не прояснена ситуация с трагедией в Княжичах, где представители одного подразделения Национальной полиции подстрелили своих же коллег из другой роты. Думается, что все дело в том, что не хотят трогать «фронтовика» Арсена Авакова. Дабы не обвалить правящую коалицию. К тому же «Народный Фронт» имеет свои батальоны добровольцев. А вдруг добробаты пойдут не в ту сторону? Даже американцы не доверяют украинским добровольческим формированиям. Недаром администрация США выделила Украине несколько миллионов долларов помощи. Но с условием не предоставлять ее полку «Азов» и унсовцам.

Последнее время украинский истеблишмент захлестнула волна восторга по поводу предоставления безвизового режима. Однако радоваться могут только те, кому повезло оформить биометрический заграничный паспорт. И кто имеет средства для поездки в Европу. Больше всего доволен безвизом Петр Порошенко. Теперь он наверняка использует этот факт как реальный вклад в выполнение своих предвыборных обещаний. Видимо, собирается на второй президентский срок. Не случайно на своей большой пресс-конференции гарант долго рассказывал о своих достижениях. Но смутился, комментируя эпизод, произошедший перед взорами миллионов телезрителей во время трансляции «Евровидения». Проникший в зал без всякого билета или приглашения хулиган показал зрителям часть своего тела, которую Порошенко назвал дупой. Зазевавшиеся было охранники схватили пранкера, и суд без промедления рассмотрел его дело. Удивительно, но хулигана отпустили домой под его собственное поручительство.

Комментируя предоставление Украине безвизового режима, Петр Порошенко заявил, что это – свидетельство нашего окончательного разрыва с Российской Империей и европейского выбора. Но что в Европе ждет Украину? Весьма символично выглядит сцена, которую миллионы телезрителей увидели во время трансляции «Евровидения». Думается, кто захочет, тот сделает правильные выводы. Сам того не желая, полтавский пранкер показал всю тупиковость устремлений нашего истеблишмента.