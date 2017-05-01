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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Сторонниками Саакашвили устроили небольшой "междусобойчик" с полицией

Категория: Новости / Политика

Сторонниками Саакашвили устроили небольшой "междусобойчик" с полицией

Сторонники «Руха новых сил» (партия Михеила Саакашвили) пришли с митингом под здание министерства юстиции Украины, между ними и правоохранителями произошла потасовка.

Об этом сообщает во вторник, 30 мая, ИИ «Украинская правда».

В общем участников акции около 200 человек. Они требуют зарегистрировать партию Саакашвили и отменить регистрацию одноименной фейковой партии.

Участники акции стучат громко по бочкам и держат плакаты с надписями «Министерство рейдерства». В свою очередь акцию контролируют около сотни правоохранителей, во дворах находится несколько десятков нацгвардейцев.

Правоохранители ограничили доступ к микроавтобусу с атрибутикой Саакашвили и не допустили к машине народного депутата Юрия Деревянко, из-за чего произошла небольшая потасовка. После чего нардепу удалось пройти к автомобилю.

Сторонниками Саакашвили устроили небольшой "междусобойчик" с полицией

 

Ранее экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе сообщил, что в Украине зарегистрирована партия "Блок Саакашвили". При этом он подчеркнул, что партия не имеет никакого отношения ни к бывшему председателю Одесской ОГА Саакашвили, ни к членам его команды.

 

 



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