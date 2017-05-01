Жёсткий весовой контроль грузоперевозок в Одессе будет обеспечен до начала августа

Такое обещание дал губернатор Максим Степанов.

К этому времени на въездах в регион и возле элеваторов будут развернуты передвижные весовые комплексы. Это совершенно необходимо, чтобы спасти дорожное покрытие: «в противном случае ремонтные работы в будущем году нужно будет начинать сначала! — подчеркнул Максим Степанов.

Он напомнил, что министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал поставить в регион не менее девяти таких комплексов. «При этом цена каждого составляет от 300 до 400 тысяч гривен, что совершенно несоизмеримо с ущербом, который перегруженные грузовики наносят дорожной сети региона.

Но чтобы их использование дало необходимый эффект, их нужно установить до окончания уборки зерновых, после чего собранное зерно начнут вывозить в направлении одесских портов. Ведь подавляющее большинство зерновых, идущих на экспорт, вывозится из Украины именно через одесские порты.