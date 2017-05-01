В детских центрах Одесской области есть свободные места

Как сообщила в своём выступлении на аппаратном совещании в областной администрации начальник службы по делам детей Алла Кирияк, с начала года в ходе проводимых рейдов с улиц было собрано 139 детей-беспризорников.

В своем подавляющем большинстве это дети-сироты, которые были направлены в приюты.

По ее словам, всего в Одесской области три приюта и девять центров социально-психологической адаптации ребенка. Их совокупная вместимость составляет четыреста двадцать мест. Но на сегодняшний день там находится триста девяносто одни ребенок.

При этом она признала, что часть детей, найденных на улице, имеют семьи. Поэтому в регионе усилена работа с так называемыми «проблемными семьями». В результате четыреста пятьдесят восемь родителей получили предупреждения, а восемьсот пятьдесят семь привлечены к административной ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей.