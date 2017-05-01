Задолженность по зарплате в Украине превысила 2,1 млрд. грн.

Общая задолженность по заработной плате в Украине в апреле 2017 года увеличилась на 5,6% по сравнению с мартом, составив на 1 мая 2,185 млрд грн. В том числе задолженность работникам экономически активных предприятий выросла на 10,4% - до 1,135 млрд грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно данным Госстата, с начала года задолженность по зарплате выросла на 22%. На начало мая основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (74,6%), транспорт, почтовую и курьерскую деятельность (9,5%). При этом, почти половина долга образована в Луганской (24,5%) и Донецкой (16,3%), Харьковской (10,3%) областях.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2017 года составила 6752 грн, увеличившись по сравнению мартом прошлого года на 37,2%. В декабре 2016 года реальная зарплата украинцев выросла к декабрю 2015 года на 11,6%.