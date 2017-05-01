В Одессе открыто представительство Европейского банка реконструкции и развития.

Таким образом , Одесса стала четвертым городом Украины, где открыто представительства этого крупнейшего европейского банка. После Киева, Львова и Харькова.

И, как отметил на встрече с журналистами директор ЕБРР в странах Восточной Европы Франсис Малиж, «…открытие регионального центра в Одессе- это хороший знак для инвесторов, как местных, так и иностранных!»

По его убеждению, основной задачей представительства станет «…содействие развитию самого и среднего бизнеса!»

Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития действует в Украине с 1993 года, и за это время предоставил кредитов на общую сумму более 12 миллиардов евро.