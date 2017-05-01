 
Информация к новости
  • Просмотров: 133
  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В Одессе открыто представительство Европейского банка реконструкции и развития

Категория: Новости


В Одессе открыто представительство Европейского банка реконструкции и развития

В Одессе открыто представительство Европейского банка реконструкции и развития.
Таким образом , Одесса стала четвертым городом Украины, где открыто представительства этого крупнейшего европейского банка. После Киева, Львова и Харькова.
И, как отметил на встрече с журналистами директор ЕБРР в странах Восточной Европы Франсис Малиж, «…открытие регионального центра в Одессе- это хороший знак для инвесторов, как местных, так и иностранных!»
По его убеждению, основной задачей представительства станет «…содействие развитию самого и среднего бизнеса!»
Напомним, что Европейский банк реконструкции и развития действует в Украине с 1993 года, и за это время предоставил кредитов на общую сумму более 12 миллиардов евро.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 