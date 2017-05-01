Вопрос о строительстве храма УПЦ Киевского патриархата в Белгород-Днестровске «повис в воздухе».

Вопрос о строительстве храма не был вынесен на нынешнюю сессию горсовета.

Как рассказала секретарь горсовета Ольга Ципуленко, которая на время болезни мэра Аллы Гинак исполняет ее обязанности, «…чтобы ставить этот вопрос на сессию, проект должен в течение двадцати дней «висеть « на официальном сайте горсовета! И только после этого его можно выносить на сессию!

Что же касается вопроса об ее отставке, который поднимался на предыдущем заседании исполкома, то, по ее словам, «…это была инициатива общественников, которые не проживают в Белгороде-Днестровском!»

Напомним, что именно потому, что против выделения земли выступил депутат горсовета Василий Кащи, т.н. «активисты», большинство из которых не имели никакого отношения к Белгороду –Днестровскому, избили его и обожгли глаза зеленкой.

А ведь Василий Кащи просто указал, что выделение участка земли под строительства храма в данном конкретном месте противоречит Генплану города.

Отметим, что само решение о выделении участка земли под храм Киевского патриархата сессия принимала под прямым давлением тех самых заезжих «активистов».

Впрочем, повторить «наезд» им теперь вряд ли удастся. Ибо, как рассказали журналистам депутаты Белгород-Днестровского горсовета, местные жители настолько возмущены подобными действиями «иногородних гастролеров» , что готовы прийти к зданию горсовета во время сессии и…наглядно показать, что только жители города могут и будут решать городские вопросы!»