Отсутствие телефонной связи в районе Аркадии стало следствием…банальной кражи.

По информации «Укртелекома», временное отключение от связи района Аркадии связано с хищением кабеля. Как выяснилось, трое злоумышленников украли более сотни метров оптического и несколько десятков метров медного кабеля.

Злоумышленники задержаны. По имеющимся данным, против них открыто уголовное производство по статье 185 УК Украины (кража).

Отметим, что благодаря оперативной работе ремонтных бригад последствия хищения были устранены в течение нескольких часов.