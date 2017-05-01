Директор и руководитель исследовательского хозяйства Аграрного Института задержаны на взятке

В Одесской области правоохранители разоблачили и прекратили преступную схему, которую организовали директор научного института и руководитель исследовательского хозяйства данного учреждения. Чиновники наладили схему незаконного обогащения, они требовали средства за передачу в аренду складских помещений, находящихся на балансе института, для ведения различных видов деятельности. Об этом сообщает Департамент защиты економики Национальной полиции Украины.

Должностные лица требовали от частного предпринимателя 15 тысяч долларов США за передачу в аренду помещений института для их реконструкции под гостиницу и ведения предпринимательской деятельности, говорится в сообщении.

"Сегодня, 30 мая, полицейские задержали двух должностных лиц одновременно в момент получения ими части неправомерной выгоды. Задержание происходило в служебных кабинетах руководителей. За подписание договора аренды они получили 20 тысяч гривен, из которых 15 тысяч гривен получил руководитель института Национальной академии аграрных наук Украины, 5 тысяч гривен – директор исследовательского хозяйства этого научного института", - сообщают правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.