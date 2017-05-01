Правоохранители задержали группу патрульных, которые вымогали взятки на пункте у Двух столбов

Спецоперацию провели подразделение К областного управления СБУ, совместно с управлением ДВБ Национальной полиции и прокуратурой Одесской области. Было установлено, что сотрудники дорожно-патрульной службы на стационарных постах при въездах в Одессу останавливали водителей якобы за нарушение правил дорожного движения и вымогали деньги, угрожая административным преследованием.

Наживались они и на водителях грузовых автомобилей, заявляя им об отсутствии полного пакета документов на груз.

Так, 29 мая сотрудники дорожно-патрульной службы, которые несут службу на стационарном посту "2 столба", остановили автомобиль, в котором якобы выявили "перебитый VIN код". Постовые потребовали 1000 долларов США, чтобы не забирать машину на штрафплощадку и не составлять протокол. После долгих торгов полицейские таки согласились снизить сумму взятки до 600 долларов США. Однако у водителя при себе было всего 300 долларов, которые он и отдал полицейским. Постовые потребовали остаток денежных средств на следующий день, угрожая тем, что объявят машину в розыск, а водитель обратился с соответствующим заявлением в СБУ.

Однако в изолятор временного содержания был помещен только один полицейский, тот, который непосредственно получил помеченные деньги в качестве взятки.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что намерены отработать и другие стационарные посты на въездах в Одессу.