Председатель наблюдательного совета ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов заявил, что китайские инвесторы рассматривают проект строительства новой железнодорожной ветки Киев-Одесса. Об этом он рассказал в интервью для РБК-Украина. "В долгосрочной перспективе, после того как будет принят новый закон "О железнодорожном транспорте", который позволит вкладывать частным инвесторам средства в железнодорожную инфраструктуру, теоретически возможны частные инвестиции в строительство нового полотна, к примеру, по маршруту Киев-Одесса. Но это очень масштабный проект", - заявил Кравцов. По его словам, в прошлом году инвесторы из Китая рассматривали строительство новой линии Киев-Одесса. Они провели определенные исследования для обоснования такой инвестиции и взяли паузу. Кравцов подчеркнул, что такой проект может стоить миллиарды долларов. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Евгения Кравцова, что в компании допускают подорожание билетов на популярных направлениях на 25%.



