Сегодня в Белгород-Днестровском открывается новое отделение гемодиализа

Как сообщают в пресс-службе областной государственной администрации, «…в отделении будет установлено шесть аппаратов общего гемодиализа и одни аппарат для чрезвычайных ситуаций!»

Согласно расчетам медиков, это позволит оказывать помощь, как жителям самого Белгорода-Днестровского, так им прилегающих территорий соседних районов.

Отметим, что ситуация с предоставлением процедуры гемодиализа на сегодняшний день является одной из наиболее острых медицинских проблем Одесского региона.

По информации областной администрации, на сегодняшний день данная процедура оказывается двумстам пятидесяти двум пациентам, что лишь на четверть перекрывает потребности населения.

До сих пор в области действовали всего пять станций гемодиализа. Две в Одессе –областной клинической больнице и ГКБ№10, в Измаиле, Подольске и Арцызе.

Всего в них насчитывался суммарно шестьдесят один аппарат, сорок два из которых находились в одесских центрах.

Поэтому открытие нового центра гемодиализа в Белгород-Днестровске, это уже серьезное достижение.

Напомним, что задачу обеспечить процедурой гемодиализа всех нуждающихся в этой процедуре жителей области была одной из первых, поставленных Максимом Степановым после вступления в должность.