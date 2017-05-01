Компания «Яндекс» прекращает работу своих украинских подразделений, сотрудникам предлагают переезжать в Россию.

Об этом стало известно от источников на предприятии.

По их словам, руководство компании уже продумывает, как официально оформить увольнение имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. Желающим предлагаю переехать в Россию, где компания обеспечит их работой в местных подразделениях.

Официально объявить о закрытии в компании планируют уже в первых числах июня.

Напомним, 29 мая в одесском и киевском офисах «Яндекса» прошли обыски: компанию подозревают в сборе персональных данных жителей Украины и дальнейшей их передаче российским спецслужбам.