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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Компания «Яндекс» прекращает работу своих украинских подразделений

Категория: Новости

Компания «Яндекс» прекращает работу своих украинских подразделений

Компания «Яндекс» прекращает работу своих украинских подразделений, сотрудникам предлагают переезжать в Россию.

Об этом стало известно от источников на предприятии.
По их словам, руководство компании уже продумывает, как официально оформить увольнение имеющихся работников: по сокращению штатов или в связи с ликвидацией предприятия. Желающим предлагаю переехать в Россию, где компания обеспечит их работой в местных подразделениях.
Официально объявить о закрытии в компании планируют уже в первых числах июня.
Напомним, 29 мая в одесском и киевском офисах «Яндекса» прошли обыски: компанию подозревают в сборе персональных данных жителей Украины и дальнейшей их передаче российским спецслужбам.


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