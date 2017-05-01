 
Информация к новости
  • Просмотров: 48
  • Дата: Сегодня, 20:00
Сегодня, 20:00

С 1 июня вступает в силу ограничение на движение большегрузных автомобилей по дорогам Одесской области

Категория: Новости

С 1 июня вступает в силу ограничение на движение большегрузных автомобилей по дорогам Одесской области

С 1 июня вступает в силу ограничение на движение большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования в Одесской области.

Как сообщают в Службе автомобильных дорог Одесской области (Облавтодор), данное ограничение вводится во всех областях Украины.

Ограничение касается транспортных средств общей массой более 24 тонн или нагрузкой на ось более 7 тонн и действует с 10 до 22 часов.

Запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время связан с тем, что при температуре воздуха +28 градусов, асфальтобетонное покрытие нагревается до +40-42 градусов. Это приводит к размягчению битумов и потере асфальтобетоном необходимой прочности.

Об отмене данного ограничения будет сообщено отдельно.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 