С 1 июня вступает в силу ограничение на движение большегрузных автомобилей по дорогам Одесской области

С 1 июня вступает в силу ограничение на движение большегрузных автомобилей по дорогам общего пользования в Одесской области.

Как сообщают в Службе автомобильных дорог Одесской области (Облавтодор), данное ограничение вводится во всех областях Украины.

Ограничение касается транспортных средств общей массой более 24 тонн или нагрузкой на ось более 7 тонн и действует с 10 до 22 часов.

Запрет на движение большегрузных автомобилей в дневное время связан с тем, что при температуре воздуха +28 градусов, асфальтобетонное покрытие нагревается до +40-42 градусов. Это приводит к размягчению битумов и потере асфальтобетоном необходимой прочности.

Об отмене данного ограничения будет сообщено отдельно.