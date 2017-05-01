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  • Дата: Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24

Глеб Милютин: в 2017 году налогоплательщиками стали почти 10 000 физических лиц-предпринимателей

Категория: Новости

Глеб Милютин: в 2017 году налогоплательщиками стали почти 10 000 физических лиц-предпринимателей

Упрощенную систему налогообложения применяют сегодня  около 80 000 физических лиц – предпринимателей.

«Вопреки прогнозам аналитиков относительно массового закрытия «единщиков», которые звучали в конце прошлого года, фискальной службой Одесчины зафиксировано увеличение количества физических лиц - «единщиков» почти на 10 000 лиц. А это является предпосылкой увеличения новых рабочих мест и развития бизнес-среды» - отмечает Глеб Милютин.

Наибольшее количество в рядах «единщиков» Одесчины - плательщиков единого налога второй группы. За январь-апрель текущего года их количество выросло на 3 000 и достигла 42 000.

Также, сообщаем, что в январе-апреле 2017 года физическими лицами, которые работают на упрощенной системе налогообложения в местные бюджеты Одесчины направлено 318 млн.грн. единого налога. Это на 126 млн.грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главное управление ГФС в Одесской области благодарит налогоплательщиков за добросовестное отношение к выполнению налоговых обязательств перед бюджетом.

Пресс-служба Главного управления ГФС  в Одесской области

 



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