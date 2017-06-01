Одесской девушки неизвестные вандалы поломали руки

К счастью, в данном случае речь идет не о живом человеке, а о мраморной композиции. О известной скульптуре «Девушка с кувшином», которая расположена в «уголке старой Одессы у Тещиного моста.

Как сообщает пресс-служба мэрии , неизвестные (пока , во всяком случае) вандалы сломали ей руку в трех местах и разбили кувшин.

Теперь статую забрали на реконструкцию. После чего вернут на прежнее место.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда злоумышленники портят городские памятники. Так за последние годы не менее пяти раз наносили ущерб памятнику Пушкину на одноименной улице, а недавно неоднократно существенно повреждали знаменитый Лаокоон.

К сожалению, как правило, выявить тех, кто совершает эти варварские акции, не удается.