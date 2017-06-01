Одесские спасатели готовы к курортному сезону

В этом смог наглядно убедиться лично городской голова Геннадий Труханов во время проведений учений сотрудников городской водолазно-спасательной службы.

Впрочем, высокий уровень подготовки одесские водолазы демонстрировали и ранее. Однако теперь городские власти нашли возможность существенно повысить уровень материального обеспечения.

Так, по имеющейся информации, закуплены даже восемь гидроциклов, что должно существенно повысить их оперативность. Ранее с этой целью спасателям приходилось пользоваться гидроциклами и катерами центров проката, расположенных на большинстве пляжей города.

Впрочем, вероятно, без этого не удастся обойтись и в этом году. Ведь шести купленных гидроциклов на все спасательные посты все равно не хватит.

Отметим, что в настоящее время решается вопрос о приобретении водолазной техники. Включая снаряжение для очистки дна от крупногабаритных предметов, оказавшихся под водой.