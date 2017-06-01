Суд признал виновной одесситку в разбойном нападеним

25 мая 2017 года Приморский районный суд г. Одессы признал виновной женщину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Согласно приговору суда, 24 апреля 2016 года обвиняемая вместе с мужчиной, личность которого не установлена, находясь в ночное время возле трамвайной остановки по ул. Новосельского в г. Одессе, увидели на скамейке трамвайной остановки девушку, в руках которой находился мобильный телефон «IРНONE 6».

Реализуя свой преступный умысел, мужчина подошел к потерпевшей, приставил к ее горлу нож и потребовал отдать принадлежащий ей мобильный телефон. Под психологическим давлением девушка отдала свой телефон.

После этого обвиняемая вместе с мужчиной достали из кармана куртки пострадавшей денежные средства в размере 120 гривен, технический паспорт на автомобиль марки «Mitsubishi Lancer» и платежную банковскую карточку.

Таким образом, потерпевшей был причинен материальный ущерб на общую сумму 18120 гривен.

Суд, исследовав материалы дела и заслушав мнение участников, признал женщину виновной в совершении уголовного преступления и назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.