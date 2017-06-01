АЗС важнее зеленых зон?

Инвесторы яростно стремятся «натыкать» по Одессе автозаправочные комплексы. Об этом на своей страничке в Facebook пишет депутат городского совета Алексей Еремица.

По словам Еремицы, из разработок детальных планов территорий разных частей города следует, что, к примеру, на тех же Черемушках, вдоль улицы космонавта Комарова может возникнуть по 5-6 АЗС на квартал. При этом городские чиновники дают добро на уничтожение зеленой зоны в районе завода Промсвязь.

Кроме этого, автозаправочные комплексы могут появиться и в исторической части Одессы, в частности, на улице Софиевской. А на пересечении ул. Костанди и Люстдорфской дороги в непосредственной близости к АЗС может начаться строительство жилых домов.

При этом разработка детального плана территории не уточняет, как будет выглядеть зеленая зона и порядок ее благоустройства, что позволяет варварски уничтожать зеленые насаждения в угоду застройщикам.

Еремица отмечает, что согласно данным со стационарного поста системы Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей №19 на 1-ой станции Люстдорфской дороги - уже сейчас индекс загрязнения атмосферного воздуха в районе составляет 15,2, что в 1,7 раз выше среднего по Украине. Это обусловлено значительным уровнем загрязнения оксидами углерода и азота! Что будет после строительства очередной АЗС?

Между тем, в самом ДПТ авторы откровенно пишут, что «…Территория в границах разработки детального плана является проблемной со значительным уровнем загрязнения...необходимо расширение площади зеленых насаждений общего пользования...»

Тогда как ДПТ вместо зеленых насаждений предусматривает на участке 0,35 га строительство автозаправочного комплекса на 200 заправок в сутки с пунктом сервисного обслуживания водителей и пассажиров, автомойкой и АГЗП на 100 заправок в сутки!