Городские чиновники утверждают, что это не они, кто же развешал жёлто-голубые шарики на Стене Героев?

В день визита Президента Украины Петра Порогенко многие одесситы были возмущены, увидев на Стене Героев развешанные жёлто-голубые воздушные шарики, которые закрыли имена людей, прославившие и защищавшие Одессу.

Поначалу городские власти никак не комментировали данный факт. На себя это взял председатель Приморской районной администрации Марат Королёв.

Марат Валентинович утверждает, что никто из городских властей не давал распоряжение и не развешивал шарики, все были заняты приездом главы государства, а также открытием отреставрированной Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка. В настоящий момент чиновники пытаются выяснить, кто к этому причастен.