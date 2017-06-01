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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Служебный пес обнаружил нарушителя на одесский границе

Категория: Новости

26 мая на пункте пропуска «Кучурган» был задержан автомобиль БМВ болгарской регистрации, в котором в качестве пассажира следовал гражданин Украины.

Во время осуществления необходимых процедур контроля отреагировал служебный пес, обученный на выявление оружия. В дальнейшем в личных вещах мужчины было обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль «Форт — 12Р» и 7 шт. 9-мм патронов к нему.

Находку правоохранители изъяли, гражданин привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил и в установленном порядке пропущен через государственную границу.



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