Служебный пес обнаружил нарушителя на одесский границе

26 мая на пункте пропуска «Кучурган» был задержан автомобиль БМВ болгарской регистрации, в котором в качестве пассажира следовал гражданин Украины.

Во время осуществления необходимых процедур контроля отреагировал служебный пес, обученный на выявление оружия. В дальнейшем в личных вещах мужчины было обнаружено устройство для отстрела резиновых пуль «Форт — 12Р» и 7 шт. 9-мм патронов к нему.

Находку правоохранители изъяли, гражданин привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил и в установленном порядке пропущен через государственную границу.