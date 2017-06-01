Греция возобновила прямые авиарейсы в Одессу

31 мая Международный аэропорт «Одесса» принял первый в нынешнем году рейс греческой авиакомпаний Ellinair, возобновившей полёты по маршруту Салоники — Одесса — Салоники.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, первый рейс этого года по традиции был встречен водным салютом, а в здании вокзала для пассажиров играл оркестр. Директор предприятия Виталий Портянко поблагодарил представителей Ellinair и компании «Музенидис Трэвел», которые поддерживали развитие туристического сообщения с Грецией в это не самое простое для украинцев время.

«Сегодня Украина стоит на пороге Евросоюза и вот-вот вольётся в его большую семью. Я рад, что сотрудничество с авиакомпанией Ellinair развивается и что в этом году будет увеличена частота рейсов. Как результат, большее число туристов сможет посетить наши страны», — отметил Портянко.

По словам директора по маркетингу и продажам Ellinair Ольги Дубовик, Одесса всегда очаровывала своим теплом и вниманием.

«В этом году мы увеличили частоту полётов до двух рейсов в неделю, и мы надеемся, что откроем прекрасную страну Греция для ещё большего количества одесситов», — подчёркивает она.

По словам директора «Музенидис Трэвел Одесса» Ольги Кобзарь, из Одесского аэропорта в Грецию летают не только одесситы: пятую часть пассажиров авиакомпании составляют жители Николаева и Херсона.

Полёты по маршруту Салоники — Одесса — Салоник будут осуществляться еженедельно по средам и воскресеньям с вылетом из аэропорта «Македония» (города Салоники) в 09:05 по местному времени и отправлением из Международного аэропорта «Одесса» в 11:50 также по местному времени. Возить пассажиров будут воздушные суда RJ85 (продолжительность полёта — два часа). Авиакомпания Ellinair — греческий авиаперевозчик, базирующийся в международном аэропорту «Македония». Входит в состав греческого туристического холдинга Mouzenidis Group. Особенностью компании является то, что её бортпроводники свободно владеют несколькими языками — русским, английским и греческим.