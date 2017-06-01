Городские власти озеленяют Одессу

Работники коммунального предприятия «Горзелентрест» устанавливают на фонарных столбах вдоль Потемкинской лестницы цветы.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Впервые подвесные вазы с цветами украшают Потемкинскую лестницу. Всего планируют установили 12 подвесных чаш с цветами пеларгонии и зеленью аспарагуса.

Помимо этого, этим летом разместят 506 подвесных ваз в разных районах Одессы: Ивановский путепровод, площадь Независимости, парк Шевченко, пр-т Шевченко, сквер возле облгосадминистрации, Адмиральский пр-т и сквер на 9-й станции Большого Фонтана.