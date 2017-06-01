После событий 28 мая возле клуба «Ибица» Аркадия, как клубный центр , умерла!

Такой вывод сделал в соцсетях бывший губернатор Одесской области, а ныне народный депутат, Николай Скорик.

По его убеждению , «…теперь разговоры о туристической и инвестиционной привлекательности Одессы - даже не смешны, они идиотичны!»

Он отметил, что власть . во-первых, в очередной раз доказала свою беспомощность, а во-вторых, то, что у нас одним- вседозволенность, а другим- даже не закон, а беспредел!»

Напомним, что формула «друзьям- все, врагам –закон!» была характерна для почти тридцатилетнего периода правления испанского диктатора Франциско Франко.

Отметим, однако, многие эксперты не разделяют столь пессимистического прогноза, высказанного Николаем Скориком.

Срыв концерта певицы Светланы Лободы, который должен был состояться 28 мая в «Ибице», по их мнению, не означает крах клубной жизни «Аркадии». Однако беспредел со стороны групп радикалов, которые присвоили себе право решать, кто может проводить выступления в Одессе, а кто нет и то, что их общественноопасные действия остаются фактически безнаказанными, безусловно, негативно сказывается на туристической привлекательности Южной Пальмиры.