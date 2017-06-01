Деятельность Максима Степанова на посту губернатора Одесской области получила поддержку нобелевского лауреата.

Нобелевский лауреат в области экономики Вернон Смита высоко оценил усилия Максима Степанова в развитии инфраструктуры и экономики Одесского региона.

Особенно он отметил приведение в порядок дорожного хозяйства и создание условий для развития малого и среднего бизнеса.

При этом, по словам Вернона Смита, осень важно привлекать к тендерам частные компании. « большинство инноваций приходит как раз от новых фирм, выходящих на рынок!»

Он выразил уверенность, что меры, предпринимаемые руководством области по созданию условий для развития частного бизнеса, неизбежно приведут к общему экономическому росту.

Напомним, что Вернон Смит , работающий в институте Чепмена в США и ставший нобелевским лауреатом в области экономики, вот уже на протяжении почти двух десятилетий входит в в число наиболее авторитетных экономических экспертов мира.