Пенсионер получил 10 ножевых ранений грудной клетки, обвиняемому дали условный срок

Киевский районный суд приговорил к условному наказанию (пяти годам лишения свободы, но с испытательным сроком в три года) 43-летнего одессита, нанесшего тяжкие телесные повреждения отчиму. Напомним: преступление совершено в сентябре прошлого года в частном доме на улице Неделина. 71-летний (на тот момент) пенсионер получил 10 ножевых ранений грудной клетки, были повреждены легкие. Причиной конфликта стало то, что во время совместной выпивки старший из мужчин укорял пасынка за неправильный образ жизни. Как сообщили сегодня в областном управлении полиции, «суд принял во внимание все обстоятельства дела: раскаяние, положительные характеристики (подсудимого, – ред.), мнение потерпевшего».