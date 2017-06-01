В одесской полиции не хватает следователей

Некомплект следователей в полиции Одесской области достигает 35%. Об этом сообщил начальник управления Сергей Шайхет.

«На данном этапе некомплект составляет порядка 35% штата. Если взять показатели по стране, то это достаточно большой показатель. Кроме того, вследствие реформы МВД прошла достаточно своеобразно массовая переаттестация. Это все повлияло на комплектацию штата. На данный момент, если человек хочет работать в следственном управлении, у него есть высшее юридическое образование, он подходит по моральным, физическим и психическим качествам, мы с радостью примем в штат такого сотрудника.Следователем может стать только гражданин с высшим юридическим образованием», – пояснил он.

По словам Шайхета, сейчас после первого набора на должность следователя приступило 49 следователей – молодые ребята из профильных и гражданских ВУЗов.