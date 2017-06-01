Суд приговорил к семи годам лишения свободы двоих мужчин, которых обвиняли в совершении разбойного нападения

Суворовский райсуд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы двоих мужчин, которых обвиняли в совершении разбойного нападения.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, следствие установило, что в апреле 2016 года осужденные напали на двоих прохожих на улице Затонского. Злоумышленники избивали своих жертв до тех пор, пока они не потеряли сознание, а затем отобрали у них телефоны и банковские карты и скрылись. Вскоре они были задержаны.

Один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Суд изучил все обстоятельства и признал обвиняемых виновными.