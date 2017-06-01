Жители Черноморска возмущены поведением одесских «активистов»

Сегодня группа т.н. «активистов-патриотов», приехавших на очередные слушания дела по «2 мая», забросала окна Черноморского городского суда яйцами. Как выяснилось, таким хулиганским способом они протестовали против того, что подсудимым было разрешено находиться не в специальной пластиковой «клетке», а в зале заседаний.

Это было сделано после того, как выяснилось, что в зале, где проходят слушания, «огородка» для подсудимых слишком мала. В результате обвиняемым не только не было, где сесть, но и буквально нечем было дышать. А ведь слушание продолжаются по многу часов!

Таким образом, пребывание там обвиняемых по европейским нормам приравнивается к пытке!

И теперь т.н. «патриоты» требуют, чтобы подсудимые , вина которых, кстати, еще не доказана, подвергались такой пытке ежедневно!

Впрочем, возмущение жителей города вызвали не только действия т.н. «патриотов», но и непонятное бездействие полиции.

Как откровенно сказал нашему корреспонденту один из прохожих «…они что, ждут, чтобы суд начали из гранатометов обстреливать? Но тогда реагировать будет уже поздно!»

К сожалению, откровенно «беззубая» реакция правоохранительных органов на выходки «активистов» в Одессе уже стала нормой жизни. На что неоднократно, но увы, безрезультатно обращали внимание правоохранителей журналисты и общественники.