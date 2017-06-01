В Одессе установлен национальный рекорд

Местом действия стала гавная улица города- Дерибасовская. А участниками –юные одесситы и одесситки. Более тысячи которых одновременно подняли над головами цифру «1».

Это стало национальным рекордом, который был зафиксирован с воздуха при помощи «дрона».

Как выяснилось. Тем самым дети напомнили, что 1 июня –это день защиты детей. По словам организаторов, главной целью детского флеш-моба» стало привлечение внимания к детям, находящимся в сложной жизненной ситуации. А таких в нашей стране, к сожалению, все больше и больше!

«Ведь, как единица означает начало всего, так и дети - это начало жизни!»

Отметим, что изначально предполагалось, что в акции примут участие тысяча детей и подростков, однако желающих оказалось куда больше, поэтому заготовленных «единичек» хватило не всем.