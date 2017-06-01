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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Отныне Турция стала не только ближе, но и доступнее

Категория: Новости


Отныне Турция стала не только ближе, но и доступнее

С 1 июня нынешнего года все граждане Украины получили возможность приезжать в Турцию по внутренним ID- паспортам.
Все, у кого они имеются, могут находиться в стране на протяжении до 90 дней в течение полугода. Аналогичные права распространяются и на граждан Турции в Укриане.
По мнению руководства Украины и Турции, это позволит существенно увеличить число туристов обоих направлениях. Конечно, пока число украинских граждан, прежегодно посещающих Турцию намного превышает число тех, кто движется в обратном направлении. Впрочем, принимая во внимание, что по турпоток граждан Украины в Турции среди всех стран Восточной Европы уступают разве что россиянам, турецкая сторона от такого нововведения тоже в накладе не останется.
Напомним, что соответствующее соглашение было подписано на правительственном уровне еще в марте .
Отметим, что среди всех городов Украины наиболее тесные связи с Турцией может похвастаться именно Одесса .И открытый на днях Стамбульский парк на склонах под приморским бульваром, созданный на средства муниципалитета Стамбула –тому наглядное подтверждение.



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