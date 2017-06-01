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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

В Шабо горели заброшенные виноградники

Категория: Новости

Вчера, 1 июня, в 12:42 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в поселке Шабо Белгород-Днестровского района горят заброшенные виноградники и сухая трава на общей площади 4 га. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

За 12 минут спасатели прибыли на место происшествия. В 13:52 пожар был локализован, а в 14:26 - полностью ликвидирован.

Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом.

Всего к ликвидации пожара привлекалось 1 отделение 16-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и 1 отделение местной пожарной команды с. Шабо.



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