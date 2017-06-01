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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Самолет Киев-Баку экстренно приземлился в Одессе

Категория: Новости

Самолет Киев-Баку экстренно приземлился в Одессе

Самолет МАУ, следовавший из Борисполя в Баку, экстренно приземлился в Одессе. Причина- внезапное ухудшение здоровья пассажира. Об этом сообщили в Одесском аэропорту.

Без четверти одиннадцать авиалайнер МАУ приземлился на аварийный аэродром в Одессе для оказания медицинской помощи пассажиру.

Пассажиру рейса внезапно стало плохо, и командир принял решение посадить воздушное судно в Одессе. Пассажира с борта самолета забирали медики. После наземного обслуживания авиалайнер продолжит полет, - заявили в пресс-службе ООО "Международный аэропорт" Одесса"



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