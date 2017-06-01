Одесский международный кинофестиваль меняет локацию open-air показов

В этом году первый и единственный амфитеатр под открытым небом в парке Шевченко станет площадкой для open air-кинопоказов в рамках ОМКФ.

Кинофестиваль не мог обойти стороной возрождение одной из самых посещаемых и востребованных летних площадок Одессы. Зеленый театр лучше всего подходит масштабу кинофестиваля - как расположением, так и техническим оснащением. Амфитеатр способен вместить большее количество зрителей. Поэтому было принято решение о переезде спецпоказов с Ланжероновского спуска, - отмечает генеральный продюсер ОМКФ Юлия Синькевич.

Во время кинопоказов в Зеленом театре будет функционировать две зоны – бесплатная зрительская и lounge-зона по пригласительным билетам и фестивальным бейджам.