На одесских пляжах отдыхают уже сотни людей

Свободных мест ещё достаточно, но все службы готовы к наплыву посетителей. На побережье дежурят спасатели и медики. Все медпункты прошли проверку на наличие необходимых лекарств. Врачи рассказывают, уже сейчас в каждый медпункт на пляже обращается до 30 человек ежедневно.

«Медицинские пункты работают с 8 утра до 8 вечера на всех пляжах нашего города. Сотрудники, мало того, что прошли все курсы, они обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами», - рассказал директор КП «Одесфарм» Левон Никогосян.

Кроме пляжей, туристы активно ходят на экскурсии. Чаще всего интересуются историей катакомб, криминальной и еврейской Одессы. Экскурсоводы говорят, каждый год для гостей разрабатывают новые маршруты.

«Если просто турист приедет, ну хорошо – море, солнце, выпил пива – будет не то. Нам же охота показать, что Одесса это очень глубокий город, многогранный город, город, в котором огромное количество каких-то интереснейших шлейфов связанных с разными национальностями, с разными религиями. Это город великих писателей, великих ученых», - сказал экскурсовод Александр Бабич.