1 июня награду «Голубой флаг» получили два одесских пляжа — пляжный комплекс «Причал № 1» на Ланжероне и «Калетон» на пляже «Дельфин».

Ежегодно международная организация Foundation for Environmental Education (FEE) инспектирует пляжи всего мира, и если пляж отвечает 33 критериям качества международного уровня, ему вручают «Голубой флаг».

Для получения сертификата необходимо придерживаться строгих стандартов: пляжи должны быть оборудованы спасательными вышками, парковками, медпунктом, всем необходимым для лиц с ограниченными физическими возможностями; обязательными условиями являются обеспечение свободного доступа граждан к пляжу (никаких заборов и возможность отдыхать бесплатно), очистка песка, уборка мусора и т. д.

В администрации пляжного комплекса «Причал № 1» отметили, что это - уже вторая их награда, и на достигнутом останавливаться они не планируют.

«В прошлом году мы впервые получили «Голубой флаг», в этом году мы подтвердили свой статус. Мы следим за пляжем, убираем его круглый год, исследуем морское дно. У нас бесплатно можно воспользоваться душевой, раздевалкой или навесами от солнца. Вход на пляж бесплатный, мы рады всем. Мы сделали большой акцент на отдых для лиц с ограниченными физическими возможностями: для них обустроен пандус, идущий прямо в море, а топчаны даем бесплатно. Проделано много работы, но самое главное, что одесситы и гости города любят наш пляж и приходят сюда. Для нас большая честь получить подобное признание международных экспертов! Мы будем продолжать улучшать этот пляж», — отметила управляющая пляжным комплексом Евгения Партикевич.

Для поддержки статуса еженедельно морскую воду тестируют на разнообразные санитарно-токсикологические и другие показатели. Через год пляжи должны заново подтвердить свое право вывесить «Голубой флаг». Сертификат необходимо обновить до 5 июня.

Всего в Одессе и области «Голубой флаг» получили шесть пляжей: «Причал № 1» — пляж Ланжерон, «Калетон» — пляж «Дельфин», пляжный комплекс гостиницы «Дачник» в Грибовке, два пляжа «Города у моря» в селе Фонтанка и центральный пляж Черноморска.