Планируют запуск прямого авиарейса из Львова в Одессу на летний период

Министерство экономического развития инициирует запуск прямого авиарейса из Львова в Одессу на летний период. Об этом заявил заместитель министра экономического развития Михаил Титарчук.

"Вообще добираться из Одессы во Львов очень неудобно. Только с пересадкой в Киеве. Именно поэтому Минэкономразвития вынесло вопрос на рассмотрение логистического комитета при Кабинете Министров о пилотном проекте прямого авиасообщения Львов - Одесса - Львов на летний период", - написал на своей странице в Facebook Михаил Титарчук, сообщает ЦТС.

Напомним, польский аэропорт Быдгощ ведет переговоры со Львовом о запуске авиасообщения между двумя городами. Сообщается, что авиасообщение на данном маршруте может быть начато уже в конце июля текущего года. По информации польского издания, цена промо-билетов может составить около 100 злотых (600 грн).

Ранее ЦТС писал, что международный аэропорт Львов по итогам работы в январе-апреле обслужил 229,4 тыс. пассажиров, что на 56,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (146,9 тыс. пассажиров). В апреле рост был еще выше - на 68,9% до 66,7 тыс. пассажиров (в апреле 2016 было 39,5 тыс.). Как сообщили в аэропорту, на внутренних рейсах в апреле перевезено 13,8 тыс. пассажиров (21% доля), на международных - 52,9 тыс. (79%).

Также сообщалось, что министр инфраструктуры Владимир Омелян надеется, что низкобюджетные авиакомпании в обозримом будущем начнут выполнять рейсы в аэропорт Одесса. Он уверен, что одесский аэропорт может стать хабом воздушных перевозок для южной Украины.