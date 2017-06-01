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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Телефонные террористы взялись за Аркадию

Категория: Новости


Телефонные террористы взялись за Аркадию

Сегодня около одиннадцати часов утра по линии «102» поступил сигнал о минировании отеля «Гагарин» в Аркадии. На место прибыли сотрудники полиции, спасатели и кинологи.

Работы по проверке здания продолжались около двух часов. Как и следовало ожидать, никакого взрывного устройства не выявлено.

Отметим, что целью злоумышленников очевидно, был срыв форума «Женщины за мир», который должен был состояться в гостиничном комплексе.

И который, по мнению т.н. «активистов», недостаточно патриотичен.

Это наглядно подтверждает тот факт, что когда участниц форума вместе с другими находящимися в отеле были эвакуированы на улицу, неизвестный в камуфляже облили зеленкой одну из активных участников  форума Наталью Королевскую. После чего, как сообщили в полиции, «скрылся в неизвестном направлении!»



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